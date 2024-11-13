Dursun Özbek'ten Kemerburgaz açıklaması: Yakında Florya'ya veda edeceğiz

Kulübün devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Özbek, "Florya projesiyle ilgili ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. İhaleye çok kısa sürede çıkmayı planlıyoruz. Oradan Kemerburgaz Tesisleri'mize geçmeyi bekliyoruz. Kemerburgaz'da da son rötuşlar yapılıyor. Mobilyalarımızın bir kısmı geldi. Onların montajı gerçekleştirilecek. Gecikmemiz var. Bundan dolayı da çok üzüntülüyüm. Size verdiğimiz tarihte taşınmayı yapamadık. Çalışmalarımız sürüyor. Yakında Florya'ya veda edip, Kemerburgaz'a geçeceğiz. Hepimizin gurur duyacağı bir tesisi hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün Türkiye'de olimpik sporlarda öncü olduğunu aktararak, "Aslantepe Vadisi'nin yapılması Galatasaray için bir zorunluluk. Amatör branşlara hizmet edecek tesis ve bazı ticari üniteler olacak. Planlarımız bitti. Bizim en büyük eksiğimiz tesislerimiz. Maalesef tesisleşmeye yeteri kadar önem vermemişiz. Bugüne kadar bunun yapılmamış olması bu konuya sağır kalmamızı gerektirmez. Galatasaray Spor Kulübü, olimpik sporlarda öncüyse ve sporları Türkiye'ye getiren kulüp olarak anılıyorsa tesislerinin de ona göre olması lazım. Tartıya çıktığımız zaman dünya devleriyle boş ölçüşen bir kulübüz. Sporda bir dünya markası olarak anılıyoruz. Buna bağlı olarak tesisleşmeyi de geliştirmemiz gerek." diye konuştu.