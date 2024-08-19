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Spor

Eminevim Alanyaspor'un forma sırt sponsoru oldu

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim, Trendyol Süper Ligi’nin iddialı ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu stratejik ortaklık kapsamında, 2024-2025 sezonunun tüm karşılaşmalarında Alanyaspor A Takımı formalarının sırt bölümünde Eminevim logosu yer alacak.

16:39 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Eminevim Alanyaspor'un forma sırt sponsoru oldu.
Eminevim Alanyaspor'un forma sırt sponsoru oldu.

Kurulduğu günden bu yana sahip çıktığı değerleri ve benimsediği müşteri odaklı yönetim anlayışıyla faaliyet gösteren Eminevim, Trendyol Süper Lig'inin iddialı ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. İki marka arasında yapılan iş birliği kapsamında Eminevim’in Alanyaspor’un 2024-2025 sezonu boyunca oynayacağı tüm maçlarda forma sırt sponsoru olarak temsil edilmesi kararlaştırıldı.


  • Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Genel Müdürü Serkan Daldal, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün, Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Musab Üstün’ün katıldığı anlaşmanın imza töreni Mövenpick Hotel Asia Airport’ta gerçekleştirildi.

“Yeni bir dönemin başlangıcı olacak”

İmza töreninde konuşan Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün,
“Bu sponsorluk, bizim için sadece bir iş anlaşması değil, aynı zamanda tutkuyla bağlı olduğumuz değerlerin bir yansımasıdır. Spor, tıpkı bizim ev sahibi yapma misyonumuz gibi insanları bir araya getiren, toplumsal bir güçtür”
ifadelerini kullandı.

  • Ülkemizdeki spor kültürünün gelişmesi için güçlü marka iş birliklerinin önemine dikkat çeken Süheyla Üstün,
    ‘‘Eminevim ve Alanyaspor arasında sağlanan anlaşmanın yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Bundan sonra Alanyaspor’un arkasında güçlü bir taraftar desteğinin yanı sıra Eminevim’in desteği de var. Hep birlikte yeni hedeflere doğru yol alacağız. El birliği ile tarihî başarılara imza atacağız’
    ’ dedi.

“Kulübümüzün finansal gücünü artıracak”

Türkiye’ye ve Türk futboluna değer katan Eminevim markasıyla gerçekleştirdikleri iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise
‘‘Kulübümüzün gücüne güç katacak anlaşmalara imza atarak 2024-2025 sezonunda üst sıraları zorlamak istiyoruz. Taraftarımıza büyük bir gurur yaşatmak ve nice başarılara imza atmak için durmaksızın çalışıyoruz. Yeni sponsorluğumuz kulübümüzün finansal gücünü artıracak ve sportif hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Bu ortaklığın her iki tarafa da büyük fayda sağlayacağından eminim”
diye konuştu.
#Eminevim
#Alanyaspor
#Süheyla Üstün
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