Enes Ünal ikinci golünü Barcelona'ya attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk yarışı veren takımlardan Atletico Madrid ve Barcelona 31. haftayı galibiyetle kapattı.

Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Huesca'yı 2-0 mağlup ederek, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico'nun gollerini Angel Correa (Dk. 39) ve Yannick Carrasco (Dk. 80) attı.

Barcelona farklı kazandı, Enes gol attı

Barcelona da sahasında Getafe karşısında 5-2 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 8 ve Dk. 33), Sofian Chakla (Dk. 28, kendi kalesine), Clement Lenglet (Dk. 87) ve Antoine Griezmann (Dk. 90 2, penaltıdan), Getafe'nin gollerini de Clement Lenglet (Dk. 12, kendi kalesine) ve Enes Ünal (Dk. 69) kaydetti.

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Maçın 67. dakikasında Ronald Araujo'nun ceza sahasında yaptığı faulle takımına penaltı kazandıran Enes Ünal, iki dakika sonra kullandığı penaltıyı da gole çevirdi.

Milli futbolcu bu sezon Getafe formasıyla İspanyol liginde ikinci golünü attı.

Barcelona karşısında yedeklerde başlayan Enes, 63. dakikada Angel Luis Rodriguez'in yerine oyuna girdi.

Barcelona-Getafe maç özeti

💥 @FCBarcelona put on a fine show at the Camp Nou! Sit back and enjoy the highlights from #BarçaGetafe! 🍿



🔶 https://t.co/br6EYT0CcZ 🔷 https://t.co/MIzJe8IpZm pic.twitter.com/P8dKkIPoSd — LaLigaTV (@LaLigaTV) April 22, 2021

Messi 8. gol krallığına koşuyor

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Diğer yandan La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 25'e çıkaran Lionel Messi, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü.

Messi'yi 21 golle Karim Benzema (Real Madrid) takip ediyor.

La Liga'da şimdiye kadar 7 kez gol kralı olan Messi, sekizinciye de çok yakın gözüküyor.

🐐 Leo #Messi'nin son 12 sezonda ligde gol sayıları:



09/10 ➡ 34 ⚽

10/11 ➡ 31 ⚽

11/12 ➡ 50 ⚽

12/13 ➡ 46 ⚽

13/14 ➡ 28 ⚽

14/15 ➡ 43 ⚽

15/16 ➡ 26 ⚽

16/17 ➡ 37 ⚽

17/18 ➡ 34 ⚽

18/19 ➡ 36 ⚽

19/20 ➡ 25 ⚽

20/21 ➡ 25 ⚽ pic.twitter.com/wjwrQJz5Kn REKLAM April 22, 2021

Atletico Madrid liderliğini sürdürdü

Sezonun bitmesine 6 maç kala La Liga'daki şampiyonluk yarışında lider Atletico Madrid'i (73), Real Madrid (70) ve Barcelona (68) takip ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.



