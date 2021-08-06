Eray Şamdan tarih yazdı: Karatede ilk madalya

Tokyo 2020 erkekler yüksek atlamada çifte şampiyon: Madalyayı paylaştılar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essa Barshim ile İtalyan Gianmarco Tamberi birlikte şampiyon ilan edilerek altın madalyayı ulaştılar. Gianmarco Tamberi sonucun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler yüksek atlama final müsabakaları Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya alan Katarlı Mutaz Essa Barshim, 2.37 metre atladı. İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi ile Belaruslu Maksim Nedasekau da aynı dereceyi yaptı. Üç sporcudan geçerli atlayış sayıları aynı olan Barshim ile Tamberi, olimpiyat altın madalyasını paylaştı. Şampiyon ilan edilen iki sporcu da büyük sevinç yaşadı.



