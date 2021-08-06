Spor Eray Şamdan tarih yazdı Karatede ilk madalya
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Eray Şamdan tarih yazdı: Karatede ilk madalya

Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren Karatede, erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı. Milli sporcumuzun bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye’nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eray Şamdan tarih yazdı: Karatede ilk madalya
Eray Şamdan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı. Nippon Budokan’da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu’nda mücadele etti. İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev’i 7-1 yenen milli karetecimiz, ikinci karşılaşmasında Kazakistan’dan Darkhan Assadilov’a 6-2 mağlup oldu.

  • İlk 2 ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy’i 4-1’le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya’dan Naoto Sago’yu 2-1 yendi. Grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyası almaya hak kazandı. 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2108 Akdeniz Oyunları’nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa’yla karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Milli karatecimiz, kumite 67 kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa’yla karşılaştı.

Eray, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020’yi gümüş madalyayla tamamladı. Eray’ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye’nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

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