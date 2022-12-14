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Eren Elmalı: "Önce şampiyonluk sonra Avrupa"

Trabzonspor’un sezon başında Kasımpaşa’dan 3.6 milyon euro karşısında transfer ettiği Eren Elmalı, bordo-mavili kulübün dergisine konuştu. Avrupa’da oynama hedefi olduğunu belirten Eren, "Tabii ki benim de her futbolcu gibi Avrupa’da oynama hedeflerim var. Ama kısa vadede şu an hedefim ben Trabzonspor’da şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Eren Elmalı'nın açıklamalarının tamamına ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Eren Elmalı: Theo Hernandez’i kendime yakın görüyorum
Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun değeri 4.2 milyon olarak tahmin ediliyor.

Trabzonspor'da sol bek Eren Elmalı kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Her futbolcu gibi Avrupa’da oynama hedefi olduğunu belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki benim de her futbolcu gibi Avrupa’da oynama hedeflerim var. Ama kısa vadede şu an hedefim ben Trabzonspor’da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için çalışıyoruz takımca ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim şu an tek hedefim Trabzonspor’la şampiyonluk yaşamak" dedi.

"Nasıl daha iyi olabilirim diye çalışıyorum"

Bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda önemli bir performans koymasıyla ilgili olarak ise Eren Elmalı, "Futbol takım oyunu. Takım ne kadar iyiyse ben de ister istemez o kadar iyi gözüküyorum. Çünkü takım iyi oynayınca sen de takıma katkı vermek için iyi oynamış oluyorsun. İyi performans sergilemek istiyorsun. Kendi performansıma gelirsek tabii ki öz eleştiriye açık bir insanım. Çok öz eleştiri yaparım kendime. Eleştiriye de açığım. Her maçtan önce ve her maçtan sonra eksiklerimi veya neyi daha iyi yapabilirim diye çalışıyorum. İşte analiz ekibimle menajerimle konuşuyorum veya dışarda futbol aklına güvendiğim bir insanla da konuşabiliyorum. Bunları uygulayınca zaten saha dışında veya saha içinde otomatik olarak performansımı etkiliyor. Bir maç önceki Eren’den daha iyi nasıl olabilirim diye her gün bunu tekrarlıyorum ve her gün çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta süre alırken 1 asist yaptı.
Eren Elmalı bu sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta süre alırken 1 asist yaptı.

"Milli formayı giymek gurur verici"

Eren Elmalı, milli formayı giymenin gurur verici olduğunu belirterek, "Çok farklı bir duygu çünkü tüm Türkiye’yi temsil ediyorsun. Takımını temsil ediyorsun. Her futbolcunun belki de en büyük hayallerinden birisidir kendi ülkesinin milli takım formasını giymek. Benim de en büyük hayallerim- den bir tanesiydi. Gerçekten çok gurur verici bir andı benim için ilk öğrendiğimde hatta çok sevinmiştim. Sevdiklerimi aramıştım, paylaşmıştım bu duyguyu. Bana nasip oldu. Çok güzel bir duygu herkesin yaşaması gereken bir duygu. İnşallah isteyen ve çalışan herkese nasip olur" şeklinde konuştu.

22 yaşındaki sol bek şu ana kadar 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.
22 yaşındaki sol bek şu ana kadar 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.

"Theo Hernandez’i kendime yakın görüyorum"

Oyun tarzını Milan forması giyen Theo Hernandez’e benzettiğini dile getiren Eren, "Ben çok maç izlerim. Böyle çok az insanın izlediği ligleri de izliyorum diyebilirim. Hiç maç ayırt etmem. Kendime yakın gördüğüm oyuncu Theo Hernandez diyebilirim, Milan’ın sol beki. Kendisini çok beğeniyorum. O da genç zaten, 1997 doğumlu. Oyun stilimi de ona benzetiyorum. Çoğu kişi de zaten beni ona benzetiyor. Sık sık onun maçlarını izlemeye çalışıyorum. İzliyorum da. Bana yakın gördüğüm oyuncu Theo Hernandez" dedi.

Şu sıralar Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan 25 yaşındaki Theo Hernandez, bu sezon Milan ile 24 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Şu sıralar Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev alan 25 yaşındaki Theo Hernandez, bu sezon Milan ile 24 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Eren Elmalı, Avrupa’da oynamak istediği ligleri ise Bundesliga ve Premier Lig olarak açıkladı.

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