Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Erik ten Hag'a 3 maç sabredebildiler

Erik ten Hag'a 3 maç sabredebildiler

14:451/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Erik ten Hag çıktığı üç maçın ikisini kaybetti.
Erik ten Hag çıktığı üç maçın ikisini kaybetti.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de, 2 ay önce takımın başına geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, sezon başında göreve getirilen Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.


Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 yenen Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.





#Bundesliga
#Bayer Leverkusen
#Erik ten Hag
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Derbi tarihleri: Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor derbi maçları ne zaman?