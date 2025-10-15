Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan: Kulüpler adalet istiyor

15:5115/10/2025, Çarşamba
Erturğul Doğan, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol çalıştayı programı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğan, "Kulüplerin tek derdi futboldaki adaletin ve huzurlu ortamın sağlanması" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, gerçekleştirilen çalıştayın ardından bilgilendirmede bulundu. Programda Türk futbolunun sorunlarını konuştuklarını belirten Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Kulüplerin görüşleri alındı"

"Bugün Kulüpler Birliği olarak bir çalıştay gerçekleştirdik. Özellikle oyun kalitesinin artırılması detaylı olarak konuşuldu. Süper Lig oyuncu uygunluğu, yaş ve yabancı sınırı olmak üzere kulüplerin görüşleri alındı. Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. Şu anda hakem organizasyonu hakkında sunum devam ediyor. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı ve her ay yapmayı planladığımız bir toplantı oldu. Dört büyük kulübün başkanı buradaydı. Çok olumlu görünüyor."


Yabancı oyuncu konusu

"Yabancı oyuncu konusu konuşuldu. Bu çalıştayı her ay yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki çalıştayda bunun raporunun çıkacağını düşünüyorum. Bazı konular netleştikten sonra bunu TFF ile paylaşacağız."


Almanya modeli

"Şirketleşme konusu var. Daha önce de Kulüpler Birliği'nin gündeminde vardı. Almanya modeli konuşuldu. Kulüp başkanlarının bazı endişeleri var. Kulüpler bu işte daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Genel bir problem olduğu net."


"Türk hakemliği için daha iyi ne olur?"

"Detaylı bir çalışma var. Biten gündemlerin hepsini sizlerle paylaşacağız. TFF'ye öneri olarak ne verildiği hakkında size bilgi vereceğiz. Türk hakemliği için daha iyi ne olur? Sizlerin, bizlerin ve halkın bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten problemler nasıl çözülebilir? Bunlar konuşuluyor."


"Bir an önce çözülmesi gerekiyor"

"Zemin ve tribün konusu detaylı olarak konuşuldu. Topun oyunda kalma süresinden tutun saha zeminlerimize kadar birçok konu konuşuldu. Belki ortak bir firmayla hareket edebiliriz. Bunların bir an önce çözülmesi lazım."


Yayın gelirleri

"Yayın gelirlerinin artırılması önümüzdeki ay yapılacak çalıştayın konuları arasında yer alıyor. Kasım ayının üçüncü haftası yapmayı planlıyoruz. İşin içine kulüp profesyonellerinin katılması da önemli oldu. Kulüp başkanlarının çoğu iş adamı. Bizim futbolu teknik olarak bilen insanlarla bu işi yapmamız lazım. Herkesten farklı güzel fikirler geldi."


"Kulübün herhangi bir şahısla bir işi olamaz"

"Kulüplerin şahıslarla bir işi yok. Kulüplerin derdi futboldaki güven ortamının sağlanması. Trabzonspor olarak da bunu söyleyebilirim. Herhangi bir kulübün herhangi bir şahısla bir işi olamaz. Her kulüp güven duygusunun geri kazanılmasını istiyor."





