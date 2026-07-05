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Erzurumspor FK güç depoluyor

Erzurumspor FK güç depoluyor

16:465/07/2026, Pazar
AA
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Futbolcular salonda çalıştı.
Futbolcular salonda çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor FK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.


Mavi-beyazlı ekip, sabah saatlerinde Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde laktat testinden geçti. Test, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler ile kulüp antrenörlerinden Doç. Dr. Gökhan Atasever gözetiminde yapıldı.


Laktat testinin ardından futbolcular düz koşu yaparak günü sahada tamamladı. Günün ikinci antrenmanında ise kulüp tesislerindeki fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.


Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.




#Süper Lig
#Erzurumspor
#Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
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