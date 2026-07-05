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Esenler Erokspor'da Bolu kampı sürüyor

Esenler Erokspor'da Bolu kampı sürüyor

16:015/07/2026, Pazar
AA
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Teknik ekip, idman sahasında futbolcularla bir toplantı yaptı.
Teknik ekip, idman sahasında futbolcularla bir toplantı yaptı.

Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Esenler Erokspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.


Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan idman, açma-germe hareketleri, pas çalışması ve istasyon çalışması tamamlandı.


Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek Esenler Erokspor'un ilk etap kampı, 14 Temmuz'da sona erecek.


İstanbul ekibi, aranın ardından ikinci etap çalışmaları için tekrar Bolu'ya gelecek.




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