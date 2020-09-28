Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde dün Altay deplasmanından 6-0'lık yenilgi ile dönen Eskişehirspor'da yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ligin 3'üncü haftası itibarıyla 2 yenilgi 1 de beraberlik elde ederek 1 punda kalan Eskişehirspor'ndan yapılacak açıklamada, kulübün menfaatleri doğrultusunda teknik direktör Mustafa Özer ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak yol ayrımına gidildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mustafa Özer'in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Altay, Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti (ÖZET) TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Altay'a galibiyeti getiren golleri; 29, 33, 45 ile 48. dakikalarda Paixao, 53. dakikada Erhan Çelenk ve 68. dakikada Kappel attı.Maçtan dakikalar28. dakikada Ziya Alkurt’un uzun pasıyla defans arkasına sarkan Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-033. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk kafayla topu havalandırdı. Havalanan topa yükselen Paixao, meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 2-035. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay’da Kappel’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk, düz bir vuruşla meşin yuvarlağı yerden ağlara yolladı. 3-038. dakikada sağ kanattan Kappel ile atağa çıkan Altay’da ceza sahası içinde topu önünde bulan Paixao şutunu attı ancak Eskişehirspor defansı kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.45. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da Ziya Alkurt’un ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Paixao, sağ ayağının ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 4-0Derbide kazanan çıkmadı (ÖZET)48. dakikada sağ kanattan hızlı atak yapan Altay’da Kappel ceza sahası içine girerek topu altıpas üzerine gönderdi. Paixao, gelen topu tek vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 5-053. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da Ziya Alkurt kaleye şutunu gönderdi ancak top direkten oyun alanına döndü.61. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi gören Halil İbrahim Öner’in şutunda kaleci Burak Öğür topu güçlükle kornere çeldi.68. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Altay’da Regattin’in pasıyla ceza sahasına sağ taraftan giren Kappel, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 6-0Mücadeleyi Altay 6-0 kazandı.Altay Eskişehirspor özet izleAltay, Eskişehirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.Manchester City, sahasında Leicester City'ye farklı kaybetti (ÖZET)

26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz. https://t.co/5r0EQbRFUC — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) September 28, 2020



