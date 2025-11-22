Yeni Şafak
Haliç derbisinde skor 90'da belli oldu: Eyüpspor-Karagümrük maçı nefes kesti | ÖZET

19:0522/11/2025, Cumartesi
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor adına 66. dakikada Emre Akbaba atarken, skoru belirleyen golü Karagümrüklü Kranevitter 90. dakikada kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtaki ilk golü Eyüpspor adına 66. dakikada Emre Akbaba atarken, Karagümrüklü Kranevitter 90. dakikada skoru belirledi.


Bu sonucun ardından eflatun-sarılılar puanını 9 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. Kırmızı-siyahlılar ise son sırada 8 puanda kaldı.


EYÜPSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
