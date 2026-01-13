Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor yeni hocayı duyurdu

Eyüpspor yeni hocayı duyurdu

14:2613/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Atilla Gerin'in UEFA A Lisansı bulunuyor.
Atilla Gerin'in UEFA A Lisansı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenörlerden Atila Gerin getirildi.

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Atila Gerin oldu.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.


Süper Lig'de sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayıp ilk yarıyı Orhan Ak yönetiminde tamamlayan Eyüpspor, 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi sonunda topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.





#Süper Lig
#Atilla Gerin
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2026 ne kadar oldu? Otomobil, minibüs, motorsikletler için Avrasya Tüneli güncel geçiş ücretleri