Trendyol Süper Lig 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yeşil-beyazlılar 2-0 mağlup oldu. Recep Uçar sonrası göreve getirilen Çağdaş Atan ilk resmi maçından yenilgiyle ayrıldı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada Fofana kaydetti.
Bu sonucun ardından küme düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükselterek 18. sırada yer aldı. Konyaspor ise 14 puanla 9. sırada kaldı.