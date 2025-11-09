Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor Karagümrük deplasmanında mağlup: 2-0 | ÖZET

TÜMOSAN Konyaspor Karagümrük deplasmanında mağlup: 2-0 | ÖZET

16:269/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karagümrüklü futbolcuların gol sevinci.
Karagümrüklü futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini aldı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada Fofana attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.


Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yeşil-beyazlılar 2-0 mağlup oldu. Recep Uçar sonrası göreve getirilen Çağdaş Atan ilk resmi maçından yenilgiyle ayrıldı.


Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada Fofana kaydetti.


Bu sonucun ardından küme düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükselterek 18. sırada yer aldı. Konyaspor ise 14 puanla 9. sırada kaldı.


FATİH KARAGÜMRÜK - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
Fatih Karagümrük - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Fatih Karagümrük
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut Bolu’nun hangi ilçesinde var? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut fiyatları