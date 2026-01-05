Yeni Şafak
Fatih Tekke Galatasaray yenilgisi sonrası isyan etti: 'Kabul etmek mümkün değil!'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a kaybedilen maçın ardından konuştu. Hatalara değinen Tekke, "Sekiz aydır çalıştığımız savunma pozisyonlarında hataları kabul etmek mümkün değil! Bu seviyede olmaz!" dedi.

Trabzonspor, 2025 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında rakibi Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.


Yenilginin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.


Tekke'nin açıklamaları şöyle;

"Sekiz aydır çalıştığımız savunma pozisyonlarında hataları kabul etmek mümkün değil! Bu seviyede olmaz! Olmaz! Bu konuda eksiğimiz çok fazla! Daha az hata yapmak için devamlı çalışacağız ve tekrar edeceğiz!"


"Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz! Bak bu bizim için çok önemli! Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez! Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım!"


"Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil! Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor! Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı! Bu durumları kimse istemez."


"Galatasaray'dan aşağıda bir oyun oynamadık. Beklediğimiz şeyler oldu ama konumlanmada hatalar oldu. Geldiğimiz günden beri bunları çalışıyoruz, tek üzüldüğüm nokta bu. İstek, arzu.. Herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Başımız dik ayrılıyoruz. Oyuna ve lige odaklanacağız. Biz Trabzonspor'uz, mücadele etmek zorundayız."






