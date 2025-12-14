Yeni Şafak
Fatih Tekke'den Beşiktaş beraberliği sonrası çarpıcı itiraf: 'Beklemediğimiz bir şeydi'

Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.


Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
'10-12 dakika olması lazım'

"En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu. Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler."

'Beklemediğimiz bir şeydi'

"Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı, savunma şansı vardı. Kopmadan, istediğimiz her şeyi yapma şansımız vardı. Sadece bir kenarımız işledi. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik. Ancak kolay değil. Oyuncularımın isteği arzusu çok çok iyi. Sakatlarımız var. Çok da yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Kritik maçtı her iki takım için de... Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda... Onlara da bir şey yapamıyoruz."

'Senenin en zor periyodunu yaşayacağız'

"Beklediğimizin üstünde iyi oynadık. Onuachu ve Pina'sız bu oyun çok iyiydi. Gayet iyi yoldayız. Kupa maçı var, Gençlerbirliği var, arkasında Süper Kupa var, lig var. Yarından itibaren Trabzonspor açısından senenin en zor periyodunu yaşayacağız. Christo ve Onuachu yok, milli takıma gidiyorlar. Eksiklerle beraber devam edeceğiz."

'Ocak ortasına kadar olan periyot, çok zor geçebilir'

"Taraftarımız coşku vermede çok etkili oluyor. Alkışı da oyuncularım hak ediyor. Taraftarı her maç bekliyoruz. Trabzonspor açısından transfer sezonuna kadar ki açıyorum parantez, alabileceğimiz oyuncu şekilleri belli, ortak fikrimiz net oyuncu almalıyız. Net oyuncu alabilmek de kolay değil, maliyetleri çok yüksek. Devre arasındaki transferlerle ilgili izlemeye devam ediyoruz. Zor süreçteyiz, zoru geçerken geldiğimiz nokta çok çok iyi. Önümüzdeki periyot, ocak ortasına kadar olan periyot, çok zor geçebilir. Dikkat etmemiz lazım."






