Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri, biri penaltıdan olmak üzere 28 ve 37.dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür ve 87. dakikada Marco Asensio kaydetti.





Bu galibiyetle puanını 36 yapan Fenerbahçe, Trabzonspor'un Beşiktaş'la berabere kaldığı haftada yeniden ikinci sıraya yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor ise 16 puanda kaldı.









Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyapsor maç özetini izlemek için TIKLAYIN













Tedesco'dan 3 değişiklik





Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Brann maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.





Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu. İtalyan futbol adamı, bu isimlerin yerine ise TÜMOSAN Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi. TÜMOSAN Konyaspor karşısında kalede yine Ederson'a görev veren Tedesco, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta ikilide Edson Alvarez ile Fred Rodrigues şans bulurken, kanatlarda Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu görev aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca ile Jhon Duran'a forma verdi.













Asensio golle döndü









Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, formasına kavuştu.





Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı. İspanyol futbolcu maçta takımının son golünü atan isim oldu.





Asensio sağ kanatta, Talisca 10 numarada





Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.





Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi.









Maçın önemli dakikaları





7.dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.





12.dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi. Pozisyonun devamında ceza alanında topla buluşan Marco Asensio'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Bahadır Han Güngördü topu uzaklaştırmayı başardı.

14.dakikada Marco Asensio'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

17.dakikada Jackson Muleka'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ederson köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.

28.dakikada Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçta öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşla kaleci Bahadır Han Güngördü ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı:1-0

30.dakikada Fenerbahçe, Mert Müldür'ün golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Edson Alvarez'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Mert Müldür'ün, altıpas önünden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top Bahadır Han Güngördü'yü yanıltarak ağlarla buluştu: 2-0

37.dakikada Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Marco Asensio'nun pasıyla topla buluşan Talisca, ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şık şutuyla meşin yuvarlağı Bahadır Han Güngördü'nün sağından uzak köşede ağlarla buluşturarak kendisinin maçtaki ikinci ve takımının üçüncü golünü atan isim oldu: 3-0





Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.





58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.

70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.

74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.

87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.





Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.





