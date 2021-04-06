Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koçun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine evinde devam edildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

  • Nazım ve İrfan'ın da pozitif çıkmıştı
  • Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare'nin de koronavirüs testleri pozitif çıkmış, ardından kadrodan çıkartılmışlardı.

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