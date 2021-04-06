Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”
- Nazım ve İrfan'ın da pozitif çıkmıştı
- Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare'nin de koronavirüs testleri pozitif çıkmış, ardından kadrodan çıkartılmışlardı.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme