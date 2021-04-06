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Emre Belözoğlu: Sonu güzel olacak

Fenerbahçe’nin başında ilk kez teknik adam olarak sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 'Değerli bir galibiyet oldu. Ama üstüne inşa etmek istediğimiz çok daha iyi bir oyun var. Bu 9 haftalık periyodu, Fenerbahçelilerin bizden ne beklediğini bilerek, sonunu mutlu bitireceğimize inancım tamdır' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu: Sonu güzel olacak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de teknik adam olarak ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, Denizlispor’u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce kazanmak güzel. Kalbi samimice bizimle atan Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyoruz. Camia zor bir dönemden geçiyor, hepimiz bunu hissediyor. Futbolcularımız, Erol (Bulut) hocanın ayrılığından sonra bir reaksiyon koymak istediler. Maçın ilk yarısında istediğimizi yapamadık. İkinci yarıda doğru oyunu oynadık. Devre arasındaki konuşmadan sonra takım da buna iyi reaksiyon verdi” dedi.

"Biraz zamana ihtiyacımız var"

Ligde maç kazanmanın çok kolay olmadığının altını çizen Belözoğlu, “Ligin boyu kısaldı. Ligde kalmak için mücadele eden kadar, şampiyonluk yarışı içerisinde olan takımlar da zorlanıyor. Kazandığımız için mutluyum. 1-0 değerli bir galibiyet oldu ama üstüne inşa etmek istediğimiz başka bir yapı var, daha fazla pratik yapacağız ve biraz zamana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

  • "Sonu güzel olacak"
  • Şampiyonluğa olan inancını dile getiren Emre Belözoğlu, “Herkes istiyor, herkes mücadele ediyor ve futbolcularımızdan da oyuna aklımızı koymamızı istiyor. Bu 9 haftalık periyodu, Fenerbahçelilerin bizden ne beklediğini bilerek, sonunu mutlu bitireceğimize inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu ilk maçında galibiyet aldı: Fenerbahçe'ye zirveye yaklaştı
SPOR
Emre Belözoğlu ilk maçında galibiyet aldı: Fenerbahçe'ye zirveye yaklaştı


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