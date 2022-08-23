Spor Fenerbahçe Beko Nick Calathesi transfer etti
TBL

Fenerbahçe Beko Nick Calathes'i transfer etti

Sarı-lacivertliler, Barcelona'da forma giyen oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Beko Nick Calathesi transfer etti
Nick Calathes, Euroleague'de tüm zamanların en çok asist yapan basketbolcusu

Fenerbahçe Beko İspanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Barcelona forması giyen oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague’de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Oyuncunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nick Calathes’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • Kariyerine Panathinaikos ve Barcelona ile devam eden Calathes, THY Avrupa Ligi tarihinde toplam 1711 asist ile birinci sırada bulunuyor.

Mertens'ten Galatasaray taraftarını mest eden sözler
SPOR
Mertens'ten Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Merak edilen soruyu cevapladı

Merak edilen
soruyu cevapladı

Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yeni takımının formasını giydi

Yeni takımının
formasını giydi

​Fenerbahçeli futbolcunun transferi açıklandı.
Maçın stadı belli oldu

Maçın stadı
belli oldu

​Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili karar verildi.
Biletler ücretsiz <br>dağıtılacak

Biletler ücretsiz
dağıtılacak

​Sivas Belediyesi'nden taraftara büyük jest.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

​Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'den ikişer futbolcu kadroda yer aldı.
Transfer şov

Transfer şov

Beşiktaş'a ​Dele Alli'den sonra 3 futbolcu daha geliyor.
'Pazar oynansın'

'Pazar oynansın'

​Başkan sosyal medyadan TFF'ye seslendi.
Taraftarı <br>mest etti

Taraftarı
mest etti

​Mertens, Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı.
'Hemen satılmalı'

'Hemen satılmalı'

​Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum.
'Güzel bir <br>konuşma yaptık'

'Güzel bir
konuşma yaptık'

Jorge Jesus, Onyekuru'yla arasında geçen diyaloğu açıkladı.
'Hepinize güveniyorum'

'Hepinize güveniyorum'

​Abdullah Avcı'dan oyuncularına motivasyon konuşması.
İlk galibiyetini aldı

İlk galibiyetini aldı

​Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
'45 değil <br>90 dakika'

'45 değil
90 dakika'

​Valerien Ismael'den futbolculara uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.