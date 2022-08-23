Fenerbahçe Beko Nick Calathes'i transfer etti

Nick Calathes, Euroleague'de tüm zamanların en çok asist yapan basketbolcusu

Fenerbahçe Beko İspanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Barcelona forması giyen oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague’de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Oyuncunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nick Calathes’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Panathinaikos ve Barcelona ile devam eden Calathes, THY Avrupa Ligi tarihinde toplam 1711 asist ile birinci sırada bulunuyor.