Fenerbahçe efsanesi 'Puşkaş Ergun'a veda

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve genel sekreter Burak Kızılhan ile merhum Ergun Öztuna'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Öztuna, 1956-63 ve 1964-65 yılları arasında olmak üzere iki farkı dönemde sarı-lacivertli formayı giyerken; 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.