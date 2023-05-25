Fenerbahçe efsanesi 'Puşkaş Ergun'a veda

Ali Koç, Ergun Öztuna'nın tabutuna omuz verdi.
Vefat eden Ergun Öztuna için, Karacaahmet Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve genel sekreter Burak Kızılhan ile merhum Ergun Öztuna'nın ailesi ve yakınları katıldı.
Ergun Öztuna'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Öztuna, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren maçta 3. golü kaydetti.
Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını yaptı.
Öztuna, 1956-63 ve 1964-65 yılları arasında olmak üzere iki farkı dönemde sarı-lacivertli formayı giyerken; 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.