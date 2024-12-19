Fenerbahçe Eyüpspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.