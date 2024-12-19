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Fenerbahçe Eyüpspor maçına hazır

Fenerbahçe Eyüpspor maçına hazır

14:2119/12/2024, Perşembe
AA
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Fenerbahçe'de futbolcular Eyüpspor maçı idmanında.
Fenerbahçe'de futbolcular Eyüpspor maçı idmanında.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'la 20 Aralık Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 20.00'de Eyüpspor'la karşılaşacak.




#Fenerbahçe
#ikas Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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