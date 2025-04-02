Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI İZLE - CANLI SONUÇ

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI İZLE - CANLI SONUÇ

17:002/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe - Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Derbi karşılaşması ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Müsabakadan galibiyetle ayrılan takım yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.


Kupada 28. randevu

Galatasaray 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılara 44 kez fileleri havalandırırken Fenerbahçe 29 golle karşılık verdi.


İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 5 (biri hükmen), Fenerbahçe'nin ise 3 galibiyeti bulunuyor.


FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.
Galatasaray:
Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

FENERBAHÇE - GALATASARAY CANLI İZLE
Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izlemek için


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2025: SGK Malulen erken emeklilikten kimler yararlanabilir?