FENERBAHÇE - GALATASARAY CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Derbi karşılaşması ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Müsabakadan galibiyetle ayrılan takım yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılara 44 kez fileleri havalandırırken Fenerbahçe 29 golle karşılık verdi.
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 5 (biri hükmen), Fenerbahçe'nin ise 3 galibiyeti bulunuyor.