Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

17:3128/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Anderson Talisca ile Barış Alper Yılmaz'ın hava topu mücadelesi.
Anderson Talisca ile Barış Alper Yılmaz'ın hava topu mücadelesi.

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün öncelikli gruplar için satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıktı.


Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşmanın biletleri bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere açıldı.


Yarın saat 11.00’den itibaren ise Fenerbahçe Kart sahipleri bilet satın alabilecek.


Derbinin genel bilet satışı 30 Kasım Pazar günü saat 11.00’de başlayacak.


Futbolseverler biletlerini passo.com.tr üzerinden temin edebilecek.


Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira

Misafir Tribünü: 2.500 lira





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum yardımı çocuk parası ödemeleri yattı mı?