Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıktı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşmanın biletleri bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere açıldı.
Yarın saat 11.00’den itibaren ise Fenerbahçe Kart sahipleri bilet satın alabilecek.
Derbinin genel bilet satışı 30 Kasım Pazar günü saat 11.00’de başlayacak.
Futbolseverler biletlerini passo.com.tr üzerinden temin edebilecek.
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira
VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira
Misafir Tribünü: 2.500 lira