Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.