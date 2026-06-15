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Fenerbahçe hocasını duyurmaya hazırlanıyor: Aziz Yıldırım için karar günü

Fenerbahçe hocasını duyurmaya hazırlanıyor: Aziz Yıldırım için karar günü

09:4215/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerde gözler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Yeni sezonun teknik direktörünü belirleyecek kritik görüşmenin ardından resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin bugün gerçekleştireceği kritik toplantıda takımın yeni hocasına ilişkin son kararın verilmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, yönetim kurulunda yapılacak değerlendirmelerin ardından sürpriz bir gelişme yaşanmaması halinde takımın başına Aykut Kocaman getirilecek. Fenerbahçe'de daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcının, 3. kez göreve getirileceği aktarıldı.

Tecrübeli teknik adam, yaklaşık 4 yıl 8 ay sonra yeniden kulübeye dönecek.

Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertlilerde teknik direktör tercihinin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, alınacak kararın ardından açıklama yapılması bekleniyor.



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