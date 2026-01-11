Yeni Şafak
Fenerbahçe Opet 15'inci kez Türkiye Kupası şampiyonu

17:4811/01/2026, Pazar
Karşılaşmadan kare.
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunun finalinde ezeli rakipler derbide karşı karşıya geldi.

İki takım taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu finali Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de sarı-lacivertli takımın benchinin arkasında izledi.


Dün futbolda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Sadettin Saran’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.


Saran da taraftarların tezahüratlarına alkışlarla yanıt verdi. Başkan Saran maç boyunca mücadeleyi ayakta büyük heyecanla takip etti.

Fenerbahçe baştan sona üstün götürdüğü finalde Galatasaray önünde ilk periyodu 21-16, devreyi 47-35, üçüncü periyodu da 63-55 önde geçti.


Sarı-lacivertlilerde Meeseman 17, Rubert 16, Mc Bride 15 sayı attı. Fenerbahçeliler maç sonunda takımı, “Şampiyon” tezahüratlarıyla bağırlarına basarken, Başkan Saran’a da tezahürat yaptı.



