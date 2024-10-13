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Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe: Sahasında Galatasaray'ı mağlup etti |ÖZET

Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe: Sahasında Galatasaray'ı mağlup etti |ÖZET

16:0213/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertliler ligde 6'da 6 yaptı.
Sarı-lacivertliler ligde 6'da 6 yaptı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz attı. Fenerbahçe - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.


Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.


Galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ümran Özev ve 67. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.


Bu sonucun ardından ligde 6'da 6 yapan Fenerbahçe puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise ilk yenilgisini alarak 9 puanla 6. sıraya geriledi.


FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçının özetini izlemek için





#Fenerbahçe Petrol Ofisi
#Galatasaray Petrol Ofisi
#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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