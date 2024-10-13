Türk futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında unutulmaz derbiler yaşandı. İki ezeli rakip arasında oynanan maçlarda, taraftarların hafızalarına kazınan en farklı skorları ve tarihi zaferleri bu haberimizde derledik. Peki, hangi maçta kim galip geldi? Hangi karşılaşma tarihe geçti? İşte detaylar.