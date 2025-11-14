Yeni Şafak
Fenerbahçe sürpriz ayrılığı duyurdu

20:0514/11/2025, الجمعة
Tahir Krapınar uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı olarak görev yapan Tahir Karapınar’a teşekkür ederek veda etti.

Fenerbahçe, Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Karapınar’ın uzun yıllardır sarı-lacivertli camiaya sunduğu katkılara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:


"Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar’a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar’a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz."






