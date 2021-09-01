Fenerbahçe'de 9 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu

Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtildi.
Diego Rossi, Fenerbahçe'de 9 numaralı forma ile mücadele edecek.
Diego Rossi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı. Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.
Ailemize hoş geldin Diego Rossi! 💛💙 pic.twitter.com/ETaHxquQxV
Ailemize hoş geldin Diego Rossi! 💛💙 pic.twitter.com/ETaHxquQxV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 1, 2021