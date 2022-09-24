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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Emre Mor ve Luan Peres idmanda yer almadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçede Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam etti, antrenmanda kimler yer almadı?
Fenerbahçe Haberleri - Derbi hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşuları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti. Milli takımlarda bulunan isimler katılmazken, Emre Mor tedbir amaçlı; Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı.

Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirilirken, dün itibariyle idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.

  • Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.


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