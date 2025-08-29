Fenerbahçe'de son dakika: Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yla yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.
62 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.