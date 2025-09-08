Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi

Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü.