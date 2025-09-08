Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi

8/09/2025, Monday
Cenk Tosun da çalışmalarda yer aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti.


Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü.


Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





