Fenerbahçe'den transfer paylaşımı! Uçaktan ilk görüntü yayınlandı

Fenerbahçe, taraftarın merakla beklediği Matteo Guendouzi transferini duyurdu. Fransız futbolcunun, İstanbul'a geldiğini gösteren uçak içinden ilk görüntüsü paylaşıldı.
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Transfer Bilgilendirme
Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."