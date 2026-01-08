Yeni Şafak
Fenerbahçe'den transfer paylaşımı! Uçaktan ilk görüntü yayınlandı

Fenerbahçe'den transfer paylaşımı! Uçaktan ilk görüntü yayınlandı

13:088/01/2026, الخميس
G: 8/01/2026, الخميس
Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi açıklaması geldi.
Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi açıklaması geldi.

Fenerbahçe, taraftarın merakla beklediği Matteo Guendouzi transferini duyurdu. Fransız futbolcunun, İstanbul'a geldiğini gösteren uçak içinden ilk görüntüsü paylaşıldı.

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:


"Transfer Bilgilendirme


Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.


Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız."




