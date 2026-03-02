Fenerbahçeli iki yıldızın acı kaybı: Vefat haberlerini paylaştılar

Fenerbahçe camiasında iki yıldız isim Fred ile Ederson, yaşadıkları acı kayıplarla derin üzüntü yaşadı.

Brezilyalı orta saha Fred’in büyükannesi Gercy hayatını kaybetti. Fred, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Huzur içinde uyu Gercy Büyükanne, sizi her zaman bu neşenizle hatırlayacağız. Babamız sizi açık kollarla karşılasın.” ifadelerini kullandı.