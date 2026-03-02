Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli iki yıldızın acı kaybı: Vefat haberlerini paylaştılar

Fenerbahçeli iki yıldızın acı kaybı: Vefat haberlerini paylaştılar

21:052/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred büyükannesini kaybederken, Ederson ise köpeğinin ölüm haberini duyurdu; iki yıldız isim de acılarını sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Fenerbahçe camiasında iki yıldız isim Fred ile Ederson, yaşadıkları acı kayıplarla derin üzüntü yaşadı.

Brezilyalı orta saha Fred’in büyükannesi Gercy hayatını kaybetti. Fred, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Huzur içinde uyu Gercy Büyükanne, sizi her zaman bu neşenizle hatırlayacağız. Babamız sizi açık kollarla karşılasın.” ifadelerini kullandı.

Fred'in paylaşımı.

Öte yandan Ederson da köpeği Cindy’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yıldız kaleci paylaşımında, “Küçük kızım Cindy, huzur içinde uyu.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ederson'un paylaşımı.



#Fenerbahçe
#Ederson
#Fred
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu? İşte Mart 2026 ara tatil detayları