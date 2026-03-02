Fenerbahçeli iki yıldızın acı kaybı: Vefat haberlerini paylaştılar

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred büyükannesini kaybederken, Ederson ise köpeğinin ölüm haberini duyurdu; iki yıldız isim de acılarını sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.
Fenerbahçe camiasında iki yıldız isim Fred ile Ederson, yaşadıkları acı kayıplarla derin üzüntü yaşadı.
Brezilyalı orta saha Fred’in büyükannesi Gercy hayatını kaybetti. Fred, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Huzur içinde uyu Gercy Büyükanne, sizi her zaman bu neşenizle hatırlayacağız. Babamız sizi açık kollarla karşılasın.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ederson da köpeği Cindy’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yıldız kaleci paylaşımında, “Küçük kızım Cindy, huzur içinde uyu.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.