Fenerbahçeli yıldızın Noel izni tartışma çıkarttı: Tepkilere dayanamadı yanıt verdi

Fenerbahçeli yıldızın Noel izni tartışma çıkarttı: Tepkilere dayanamadı yanıt verdi

09:4125/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Fenerbahçeli yıldız kaleci Ederson'un Noel izni nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde forma giymemesi, sarı-lacivertli camiada tartışma yarattı. Sosyal medyada gelen tepkilere yanıt veren yıldız oyuncunun eşi, aile hayatına saygı çağrısı yaptı.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un Noel Bayramı’nı ailesiyle geçirmek için kulüpten izin alması ve bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile oynanan derbide görev almaması, bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine yol açtı.


Maçın ardından sarı-lacivertliler, Ederson’un eşi Lais Moraes’in Instagram hesabına yorum yaparak oyuncunun Türkiye’ye dönmemesi gerektiğini belirtirken, paylaşımlar kısa sürede yayıldı.


Eşi Lais Moraes’ten net mesaj

Eleştirilere doğrudan yanıt veren Lais Moraes, kendi hesabının kişisel bir alan olduğunu vurguladı. Aileye yönelik saygı talep eden Moraes, Ederson’un kulüp tarafından belirlenen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek, profesyonel kariyer ile özel hayatın ayrılması gerektiğini ifade etti.

Taraftar tepkileri sürüyor

Bir başka taraftarın, derbi mücadelesinde takımın eksiklere rağmen sahada olduğu yönündeki serzenişine de aynı çerçevede karşılık veren Moraes, yalnızca destek vermek isteyenlerin hesapta kalmasını istediğini dile getirdi.





