Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeliler o ismin kadro dışı kalmasını istiyor: Başakşehir maç sonu tepki büyük

Fenerbahçeliler o ismin kadro dışı kalmasını istiyor: Başakşehir maç sonu tepki büyük

22:136/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe öne geçtiği maçta Başakşehir ile berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yıldız ismin sergilediği performansa tepki gösterirken, 'kadro dışı' yorumları yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.


Son 15 dakikaya önde giren sarı-lacivertliler, 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüne engel olamadı ve zirveyle arasındaki puan farkı 3'e çıktı.


EN-NESYRİ KAÇIRDI, TEPKİ BÜYÜK!

Maçın ardından Fenerbahçe taraftarları oynanan oyuna tepki gösterirken, karşılaşma 1-0'ken net pozisyonda pas tercihi yapmayıp golü kaçıran Youssef En-Nesyri'ye yorumlar yağdırdı.


En-Nesyri'nin karşı karşıya durumda Fred'e pas vermediği pozisyon:

Fenerbahçeli taraftarların maç sonu sosyal medya üzerinden tepkileri şu şekilde;




#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ 6 ARALIK 2025! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?