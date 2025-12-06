Fenerbahçeliler o ismin kadro dışı kalmasını istiyor: Başakşehir maç sonu tepki büyük

Fenerbahçe öne geçtiği maçta Başakşehir ile berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yıldız ismin sergilediği performansa tepki gösterirken, 'kadro dışı' yorumları yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. haftasında öne geçtiği karşılaşmada Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Son 15 dakikaya önde giren sarı-lacivertliler, 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüne engel olamadı ve zirveyle arasındaki puan farkı 3'e çıktı.
Maçın ardından Fenerbahçe taraftarları oynanan oyuna tepki gösterirken, karşılaşma 1-0'ken net pozisyonda pas tercihi yapmayıp golü kaçıran Youssef En-Nesyri'ye yorumlar yağdırdı.