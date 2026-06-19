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Fenerbahçe'nin efsanesi teklifi reddetti: "Aykut hoca yoksa ben de yokum"

Fenerbahçe'nin efsanesi teklifi reddetti: "Aykut hoca yoksa ben de yokum"

12:1519/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Aykut Kocaman 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye çok yakındı.
Aykut Kocaman 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye çok yakındı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi, İsmail Kartal'ın teknik ekibinde yer alması için yapılan teklifi geri çevirdi. Aykut Kocaman'ın göreve gelmemesinin ardından sarı-lacivertlilerin yardımcılık teklifine olumlu yaklaşmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin teknik direktör arayışları sırasında ilk tercihlerinden birinin Aykut Kocaman olduğu biliniyordu.

Sarı-lacivertli yönetim, Kocaman ile anlaşılması halinde teknik heyette Volkan Demirel'e de görev vermeyi planlıyordu. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Demirel'in, Kocaman'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer almaya sıcak baktığı da gelen haber arasındaydı.

Ancak yönetimin daha sonra İsmail Kartal isminde karar kılmasıyla birlikte deneyimli teknik adama yeniden teklif götürüldü.

Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'ın aktardığı bilgiye göre Volkan Demirel, bu teklife olumlu yanıt vermedi. Demirel'in, "Aykut Kocaman yoksa ben de yokum" sözleriyle yardımcı antrenörlük görevini kabul etmediği aktarıldı.

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Spor / Futbol
19 Haziran, Cuma



#Fenerbahçe
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