Fenerbahçe'nin efsanesi teklifi reddetti: "Aykut hoca yoksa ben de yokum"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin teknik direktör arayışları sırasında ilk tercihlerinden birinin Aykut Kocaman olduğu biliniyordu.

Sarı-lacivertli yönetim, Kocaman ile anlaşılması halinde teknik heyette Volkan Demirel'e de görev vermeyi planlıyordu. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Demirel'in, Kocaman'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer almaya sıcak baktığı da gelen haber arasındaydı.

Ancak yönetimin daha sonra İsmail Kartal isminde karar kılmasıyla birlikte deneyimli teknik adama yeniden teklif götürüldü.

Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'ın aktardığı bilgiye göre Volkan Demirel, bu teklife olumlu yanıt vermedi. Demirel'in, "Aykut Kocaman yoksa ben de yokum" sözleriyle yardımcı antrenörlük görevini kabul etmediği aktarıldı.

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