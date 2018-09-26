3.LİG

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Serdar Kulbilge kariyerini sonlandırdı

Fenerbahçe'nin eski file bekçisi kariyerini noktaladı

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan milli kaleci Serdar Kulbilge, aktif futbol yaşantısını noktaladığını açıklayarak, antrenör olarak futbola hizmet edeceğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Serdar Kulbilge

Serdar Kulbilge

Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giymiş olan deneyimli kaleci Serdar Kulbilge, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aktif futbol hayatını noktaladığını ifade eden Kulbilge, bu kararı alırken zorlandığını aktararak, şunları kaydetti:

  • Ailemle beraber aldığım bir karardı. İnşallah iyi olacağını umut ediyorum. Artık kariyerime Türk futboluna antrenörlük yaparak hizmet etmek istiyorum. Avrupa’ya kaleci transferi yapılmasını istiyorum. Avrupa’ya futbolcularımız gidiyor, neden kalecilerimiz transfer olmasın? İyi kaleciler yetiştirerek, Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.

38 yaşında kariyerini sonlandıran Serdar Kulbilge, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer’de görev yapmıştı.

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