Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, "1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemine ilişkin hazırlanan raporumuz yönetim kurulumuza verilmiştir. Bu ayları kapsayan dönemi özet olarak sizlere sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL’dir. 31 Mayıs 2023 tarihinden belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar artmıştır" diye konuştu.