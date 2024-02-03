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Spor

Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

11:56 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:14 - 3/02/2024 Cumartesi
DHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında hazır bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında hazır bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında denetim kurulu raporları okundu.


Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, "1 Haziran 2023 ve 31 Ağustos 2023 ara dönemine ilişkin hazırlanan raporumuz yönetim kurulumuza verilmiştir. Bu ayları kapsayan dönemi özet olarak sizlere sunuyorum. Toplam borcumuz 11 milyar 466 milyon TL’dir. 31 Mayıs 2023 tarihinden belirlenen tarihler arasında borç 3 milyar artmıştır" diye konuştu.


Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Mehmet Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon TL, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderlerinin 485 milyon TL, dönem krının da 304 milyon TL olduğunu açıkladı.






#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Ali Koç
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