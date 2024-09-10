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Spor

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesinde müjdeli haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

14:38 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:38 - 10/09/2024 Salı
DHA
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde hazırlıklar devam ediyor.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.


Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi

Öte yandan yeni transfer Filip Kostic, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıkarken sakatlığını atlatan Alexander Djiku ise çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.




#Fenerbahçe
#Djiku
#Kostic
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