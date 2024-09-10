Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesinde müjdeli haber

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesinde hazırlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.