Fenerbahçe'yi yıkan golü atan Kasımpaşalının istatistikleri şaşırttı

Kasımpaşalı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
Kasımpaşa kritik Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada attığı golle bir puanı aldı. Lacivertli-beyazlıların golünü atan Allevinah'ın dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada attığı golle 1 puanı almayı başardı.
Lacivert-beyazlılara bir puanı getiren golü Jim Allevinah atarken, ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.
30 yaşındaki Gabonlu kanat oyuncusu Süper Lig'de çıktığı 4 maçta ilk isabetli şutunda golü Fenerbahçe'ye karşı buldu.
İşte Kasımpaşa'ya beraberliği getiren gol;
#Kasımpaşa
#Fenerbahçe
#Jim Allevinah