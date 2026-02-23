Yeni Şafak
Fenerbahçe'yi yıkan golü atan Kasımpaşalının istatistikleri şaşırttı

22:3323/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Kasımpaşalı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.
Kasımpaşalı futbolcuların gol sonrası yaşadığı sevinç.

Kasımpaşa kritik Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada attığı golle bir puanı aldı. Lacivertli-beyazlıların golünü atan Allevinah'ın dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada attığı golle 1 puanı almayı başardı.

Lacivert-beyazlılara bir puanı getiren golü Jim Allevinah atarken, ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.

30 yaşındaki Gabonlu kanat oyuncusu Süper Lig'de çıktığı 4 maçta ilk isabetli şutunda golü Fenerbahçe'ye karşı buldu.

İşte Kasımpaşa'ya beraberliği getiren gol;




#Kasımpaşa
#Fenerbahçe
#Jim Allevinah
