FIFA enleri seçti: 2025 yılının en iyi futbolcusu belli oldu

FIFA, Doha'da düzenlediği törenle 2025 yılının en iyilerini seçti. Yılın erkek futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve en iyi ilk 11'i belli oldu.
FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği görkemli gala gecesi, Katar’ın başkenti Doha’da futbol dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, dünyanın dört bir yanından üye federasyon temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere yaklaşık 800 davetli yer aldı.
Gecenin en çok merak edilen ödülü olan yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü ise Fransa temsilcisi PSG’de forma giyen Ousmane Dembélé’nin oldu.