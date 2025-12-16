Yeni Şafak
FIFA enleri seçti: 2025 yılının en iyi futbolcusu belli oldu

22:0516/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
FIFA ödülleri sahibini buldu.
FIFA ödülleri sahibini buldu.

FIFA, Doha'da düzenlediği törenle 2025 yılının en iyilerini seçti. Yılın erkek futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi ve en iyi ilk 11'i belli oldu.

FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği görkemli gala gecesi, Katar’ın başkenti Doha’da futbol dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.


FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, dünyanın dört bir yanından üye federasyon temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere yaklaşık 800 davetli yer aldı.


Gecenin en çok merak edilen ödülü olan yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü ise Fransa temsilcisi PSG’de forma giyen Ousmane Dembélé’nin oldu.

İŞTE YILIN EN İYİLERİ
Yılın kadın kalecisi:
Hannah Hamton
Yılın en iyi taraftar grubu:
Zakho SC
Fair Play ödülü:
Andreas Harlass-Neuking
Yılın erkek kalecisi:
Gianluigi Donnarumma
Yılın golü ödülü:
Santiago Montiel
Yılın kadın teknik direktörü:
Sarina Wiegman
Yılın erkek teknik direktörü:
Luis Enrique
Yılın ilk 11'i:
Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele
Yılın kadın futbolcusu:
Aitana Bonmati
Yılın erkek futbolcusu:
Ousmane Dembele



