FIFA enleri seçti: 2025 yılının en iyi futbolcusu belli oldu

FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği görkemli gala gecesi, Katar’ın başkenti Doha’da futbol dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.





FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, dünyanın dört bir yanından üye federasyon temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere yaklaşık 800 davetli yer aldı.





Gecenin en çok merak edilen ödülü olan yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü ise Fransa temsilcisi PSG’de forma giyen Ousmane Dembélé’nin oldu.

İŞTE YILIN EN İYİLERİ

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın golü ödülü: Santiago Montiel

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erkek futbolcusu: Ousmane Dembele











