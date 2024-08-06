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Spor

Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Haber Merkezi
12:22 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:57 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Eda Erdem'in sevinci
Eda Erdem'in sevinci

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin ile karşı karşıya geldi. Altın sette mücadeleyi kazanan Filenin Sultanları, adını yarı finale yükseldi.


A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.


🏐İlk set sonucu: Çin 25-23 Türkiye

🏐İkinci set sonucu: Çin 21-25 Türkiye

🏐Üçüncü set sonucu: Çin 24-26 Türkiye

🏐Dördüncü set sonucu: Çin 25-21 Türkiye

🏐 Altın set sonucu: Çin 12-15 Türkiye


Milli takım Londra 2012'de 9'uncu olurken, Tokyo 2020'de ise çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti. Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.


Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vargas, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Sırbistan'la oynanan finalinde de 41 sayıyla oynamıştı. Bu arada bir mücadelede sakatlanan milli pasör Cansu Özbay, oyuna devam edemedi. Oyunun belli bölümlerinde sakatlanan Gizem Örge ve Hande Baladın da bu şekilde oyuna devam etti.


#Filenin Sultanları
#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
#A Milli Kadın Voleybol Takımımız
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