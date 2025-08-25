Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları son 16 turunda

Filenin Sultanları son 16 turunda

17:3225/08/2025, الإثنين
G: 25/08/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
A Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16’yı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.


Milliler, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16’yı garantiledi.


Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik maçına çıkacak.


MAÇ KADROLARI
TÜRKİYE:
Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)
BULGARİSTAN:
Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-13 | SÜRE: 80 dakika



#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Filenin Sultanları
#FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR! Memur zammı ne kadar olacak? Hakem Heyeti toplantısı bitti mi, karar açıklandı mı?