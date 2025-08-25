Filenin Sultanları son 16 turunda

A Milli Kadın Voleybol Takımı
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16’yı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikide iki yaptı.
Milliler, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve son 16’yı garantiledi.
Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik maçına çıkacak.
MAÇ KADROLARI
TÜRKİYE:
Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Cansu, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Hande, Elif)
BULGARİSTAN:
Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova, Pashkuleva (L) (Veneva, Krivoshiyska)
SETLER: 25-23, 25-19, 25-13 | SÜRE: 80 dakika
