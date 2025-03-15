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Filistin Milli Takımı'nın aday kadrosu duygusal bir kliple açıklandı

Filistin Milli Takımı'nın aday kadrosu duygusal bir kliple açıklandı

17:1515/03/2025, Saturday
G: 15/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Yayınlanan video sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
Yayınlanan video sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Filistin Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynayacakları Ürdün ve Irak maçlarının aday kadrosunu duygusal bir video kliple duyurdu.

Filistin Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Ürdün ve Irak ile karşı karşıya gelecek. İki kritik mücadele öncesi Filistin Futbol Federasyonu, milli takımın aday kadrosunu duyurdu. Duygusal bir video klip hazırlayan federasyon, milli takıma seçilen futbolcularını işgalci İsrail'in saldırıları sonucunda yıkılan şehrin döküntülerinden çocukların topladığı fotoğraflarla açıkladı.


YouTube
Filistin Milli Takımı'nın aday kadrosu duygusal bir kliple açıklandı
Spor
15 March, Saturday

#Filistin Futbol Federasyonu
#Futbol
#2026 Dünya Kupası

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