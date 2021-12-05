Spor Formula 1de kazananı son yarış belirleyecek
F1

Formula 1'de kazananı son yarış belirleyecek

Formula 1’de sezonun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prixi'ni Lewis Hamilton kazandı. Max Verstappen'in 5 saniye ceza aldığı yarışta İngiliz pilot Lewis Hamilton hem ilk sırayı hem de en hızlı turu atarak Max Verstappen ile puanlarını eşitledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1de kazananı son yarış belirleyecek
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prixi müthiş anlara sahne oluyor.

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prixi inanılmaz olaylara sahne olurken Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton yarışı ilk sırada tamamlayıp Max Verstappen ile puanlarını eşitledi.

Yarış iki kez durdu

Bu yıl ilk kez yapılan Suudi Arabistan Grand Prixi'nde yarışta yaşanan kaza ve olaylar nedeniyle iki kez kırmızı bayrak çıktı. Max Verstappen ile Lewis Hamilton'un liderlik mücadelesi nefesleri keserken Hollandalı pilot şikanı kestiği için 5 saniye ceza aldı.

Final Abu Dhabi'de

Suudi Arabistan Grand Prixi'ne puan olarak Max Verstappen'in gerisinde başlayan Lewis Hamilton aldığı liderlik ve attığı en hızlı turla 369.5 puana ulaşarak eşitliği yakaladı. 10-12 Aralık tarihlerinde yapılacak Abu Dhabi yarışını kazanan pilot dünya şampiyonu olacak.
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