Formula 1'de kazananı son yarış belirleyecek

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prixi inanılmaz olaylara sahne olurken Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton yarışı ilk sırada tamamlayıp Max Verstappen ile puanlarını eşitledi.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Yarış iki kez durdu

Bu yıl ilk kez yapılan Suudi Arabistan Grand Prixi'nde yarışta yaşanan kaza ve olaylar nedeniyle iki kez kırmızı bayrak çıktı. Max Verstappen ile Lewis Hamilton'un liderlik mücadelesi nefesleri keserken Hollandalı pilot şikanı kestiği için 5 saniye ceza aldı.

🚩 RED FLAG (LAP 15/50) 🚩



The red flag flies again - Perez, Mazepin and Russell are all out after a melee on the restart#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/J6fM3pn9cY — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Final Abu Dhabi'de

Suudi Arabistan Grand Prixi'ne puan olarak Max Verstappen'in gerisinde başlayan Lewis Hamilton aldığı liderlik ve attığı en hızlı turla 369.5 puana ulaşarak eşitliği yakaladı. 10-12 Aralık tarihlerinde yapılacak Abu Dhabi yarışını kazanan pilot dünya şampiyonu olacak.