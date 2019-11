Frank Lampard'ın futbolculara verdiği ceza sistemi ortaya çıktı

Sezon başında Chelsea'nin başına getirilen Frank Lampard'ın başarısının arkasında disiplini olması yatıyor. Efsane ismin, takım içinde uyguladığı ilginç kurallar bu başarının temel nedenlerinden birisi.

Lampard'ın hazırladığı kurallara uymayan öğrencileri para cezası ile karşı karşıya kalıyor. 27 Ağustos tarihine kadar geçerli olan kural belgesinde ceza alan futbolcu 14 gün içinde cezasını ödemezse vereceği para iki katına çıkıyor.

İşte belirlenen o cezalar;

Maç günü geç kalma: 2500 pound

Antrenmana geç kalma: 2500 pound ( Her 15 dakika için ekstra 2500 pound)

Isınma öncesi geç kalma: 1000 pound

Tedaviye geç kalma: 2500 pound

Takım toplantısına geç kalma: Her dakika için 500 pound

Antrenmana geç başlama: 20 bin pound

Takım toplantısında veya yemekte telefonu çalan kişiye: 1000 pound

Maç sonrası menajerden habersiz takım otobüsüyle seyahat etmeme:

Sosyal sorumluluk projelerine katılmama: 5000 pound

Hastalık yada sakatlığı antrenmandan 1.5 saat önce bildirmeme: 10 bin pound

Doktor randevusuna geç kalma: 2500 pound

Uygun şekilde giyinmemiş futbolcuya: 1.000 pound