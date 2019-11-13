Frank Lampard'ın futbolculara verdiği ceza sistemi ortaya çıktı

Sezon başında Chelsea'nin başına getirilen Frank Lampard'ın başarısının arkasında disiplini olması yatıyor. Efsane ismin, takım içinde uyguladığı ilginç kurallar bu başarının temel nedenlerinden birisi.
Lampard'ın hazırladığı kurallara uymayan öğrencileri para cezası ile karşı karşıya kalıyor. 27 Ağustos tarihine kadar geçerli olan kural belgesinde ceza alan futbolcu 14 gün içinde cezasını ödemezse vereceği para iki katına çıkıyor.
İşte belirlenen o cezalar;
Maç günü geç kalma: 2500 pound
Antrenmana geç kalma: 2500 pound ( Her 15 dakika için ekstra 2500 pound)
Isınma öncesi geç kalma: 1000 pound
Tedaviye geç kalma: 2500 pound
Takım toplantısına geç kalma: Her dakika için 500 pound
Antrenmana geç başlama: 20 bin pound
Takım toplantısında veya yemekte telefonu çalan kişiye: 1000 poundMaç sonrası menajerden habersiz takım otobüsüyle seyahat etmeme: 5000 pound
Sosyal sorumluluk projelerine katılmama: 5000 pound
Hastalık yada sakatlığı antrenmandan 1.5 saat önce bildirmeme: 10 bin pound
Doktor randevusuna geç kalma: 2500 pound
Uygun şekilde giyinmemiş futbolcuya: 1.000 pound
📊 A look at the top 14 after 12 @PremierLeague games! pic.twitter.com/qzrp8IAltZ
📊 A look at the top 14 after 12 @PremierLeague games! pic.twitter.com/qzrp8IAltZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 11, 2019
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