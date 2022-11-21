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Son şampiyon Fransa, Katar'da sahaya çıkıyor

Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Fransa kazanırken, bir karşılaşmadan Avustralya galip ayrıldı. Ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Fransa-Avustralya maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fransa, Avustralya maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, 2022 Katar'da D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak. Al Janoub Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede, Güney Afrikalı hakem Victor Gomes düdük çalacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Avustralya 2001'deki Konfederasyon Kupası maçında güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fransa rakibiyle oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gole gördü.

Grubun diğer maçı ise Education City Stadı'nda TSİ 16.00'da Danimarka ile Tunus arasında yapılacak.

Fransa'da Benzema şoku yaşanıyor

Fransa, Dünya Kupası'na başlamadan en önemli kozlarından birini daha kaybetti. Takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Turnuva öncesinde Doha'da gerçekleştirilen antrenmanda kalçasından sakatlanan oyuncu kadrodan çıkarıldı. Benzema'nın formunun zirvesinde olduğu ve Altın Top'u kazandığı yıl sakatlık yaşaması Fransızları da üzdü.

  • Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.

Avustralya'da ise Türk asıllı oyuncu Aziz Behic kadroda yer alıyor. Savunma oyuncusu, 2018'deki Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

Son şampiyon 15. kez turnuvada

Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, turnuvaya 15. kez katılıyor. Son 6 turnuvanın tümüne katılan Fransa, 1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüslerken, Dünya Kupası'nda bir kez ikincilikle yetindi ve iki defa üçüncü oldu.

  • Avustralya ise son 5'i üst üste olmak üzere Dünya Kupalarında 6. kez boy gösterecek.

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