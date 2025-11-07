Fransa'da Berke Özer'e tepki büyük: "Bu gerçek bir problem"

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a kaybedilen 1-0'lık maçın son dakikalarında penaltıya sebebiyet veren milli kaleci Berke Özer'e Lille taraftarları ve Fransız basını tepkili. 25 yaşındaki eldiven için, "Bu gerçek bir problem. İyi bir kaleci değil" yorumları yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Kızılyıldız - Lille maçına milli kaleci Berke Özer'in hatası damga vurdu.
0-0 beraberlikle süren maçın 84'üncü dakikasında 24 yaşındaki kaleci, rakibine yaptığı müdahalenin ardından penaltıya sebebiyet verdi.
Topun başına geçen Arnautovic fileleri havalandırdı ve maçı Kızılyıldız 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Berke Özer'in performansı Lille taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.
Lille taraftarlarının yanı sıra Fransız basınından RMC Sport yorumcuları da yayın esnasında Berke Özer tercihini eleştirdiler.
“Ben yine bir konuya geri dönmek istiyorum, çünkü transferlerden bahsediyoruz. Benim konuşmak istediğim şey kaleciler, çünkü Lucas Chevalier’in yerini almak kolay değildi, bunu biliyorduk."
"Özer’in yediği gol, yaptırdığı penaltı.. çıkışı çok saçmaydı. Bu çıkış, bu aşırı çabaya gerek olmayan bir durumda tamamen gereksizdi."
"Belki kendi kendine “Sorun yok, ben kurtarırım” diye düşünüyor olabilir. Bu gerçek bir problem. İyi bir kaleci değil."