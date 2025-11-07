Fransa'da Berke Özer'e tepki büyük: "Bu gerçek bir problem"

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Kızılyıldız - Lille maçına milli kaleci Berke Özer'in hatası damga vurdu.





0-0 beraberlikle süren maçın 84'üncü dakikasında 24 yaşındaki kaleci, rakibine yaptığı müdahalenin ardından penaltıya sebebiyet verdi.

Topun başına geçen Arnautovic fileleri havalandırdı ve maçı Kızılyıldız 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Berke Özer'in performansı Lille taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.





Lille taraftarlarının yanı sıra Fransız basınından RMC Sport yorumcuları da yayın esnasında Berke Özer tercihini eleştirdiler.





Özer'e yapılan yorumlar şu şekilde;

'Lucas Chevalier’in yerini almak kolay değildi'

“Ben yine bir konuya geri dönmek istiyorum, çünkü transferlerden bahsediyoruz. Benim konuşmak istediğim şey kaleciler, çünkü Lucas Chevalier’in yerini almak kolay değildi, bunu biliyorduk."





'Çıkışı çok saçmaydı'

"Özer’in yediği gol, yaptırdığı penaltı.. çıkışı çok saçmaydı. Bu çıkış, bu aşırı çabaya gerek olmayan bir durumda tamamen gereksizdi."

'Bu gerçek bir problem'

"Belki kendi kendine “Sorun yok, ben kurtarırım” diye düşünüyor olabilir. Bu gerçek bir problem. İyi bir kaleci değil."





HOCASI MAÇ SONU SAHİP ÇIKTI

Maçın ardından Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, hata yapan Berke Özer'e sahip çıktı. Genesio, “ Bireysel bir hatayı hedef gösteren biri olmadım hiç, böyle şeyler olabiliyor.” ifadelerini kullandı.











