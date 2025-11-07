Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fransa'da Berke Özer'e tepki büyük: "Bu gerçek bir problem"

Fransa'da Berke Özer'e tepki büyük: "Bu gerçek bir problem"

15:447/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Berke Özer
Berke Özer

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a kaybedilen 1-0'lık maçın son dakikalarında penaltıya sebebiyet veren milli kaleci Berke Özer'e Lille taraftarları ve Fransız basını tepkili. 25 yaşındaki eldiven için, "Bu gerçek bir problem. İyi bir kaleci değil" yorumları yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Kızılyıldız - Lille maçına milli kaleci Berke Özer'in hatası damga vurdu.


0-0 beraberlikle süren maçın 84'üncü dakikasında 24 yaşındaki kaleci, rakibine yaptığı müdahalenin ardından penaltıya sebebiyet verdi.

Topun başına geçen Arnautovic fileleri havalandırdı ve maçı Kızılyıldız 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Berke Özer'in performansı Lille taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.


Lille taraftarlarının yanı sıra Fransız basınından RMC Sport yorumcuları da yayın esnasında Berke Özer tercihini eleştirdiler.


Özer'e yapılan yorumlar şu şekilde;
'Lucas Chevalier’in yerini almak kolay değildi'

“Ben yine bir konuya geri dönmek istiyorum, çünkü transferlerden bahsediyoruz. Benim konuşmak istediğim şey kaleciler, çünkü Lucas Chevalier’in yerini almak kolay değildi, bunu biliyorduk."


'Çıkışı çok saçmaydı'

"Özer’in yediği gol, yaptırdığı penaltı.. çıkışı çok saçmaydı. Bu çıkış, bu aşırı çabaya gerek olmayan bir durumda tamamen gereksizdi."

'Bu gerçek bir problem'

"Belki kendi kendine “Sorun yok, ben kurtarırım” diye düşünüyor olabilir. Bu gerçek bir problem. İyi bir kaleci değil."


HOCASI MAÇ SONU SAHİP ÇIKTI
Maçın ardından Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, hata yapan Berke Özer'e sahip çıktı. Genesio, “
Bireysel bir hatayı hedef gösteren biri olmadım hiç, böyle şeyler olabiliyor.”
ifadelerini kullandı.



#Berke Özer
#Lille
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Proloterapi ile şifa buluyorlar: Başarı oranı yüzde 90'ın üzerinde