Fransa’da gündem Beşiktaş

Beşiktaş, önceki gün UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lyon'u 1-0 yenmesi Fransız basınında geniş yankı buldu. Siyah-beyazlılar, organizasyondaki ilk galibiyeti başta Fransız medyası olmak üzere Avrupa medyasında ses getirirken, Lyon’un beceriksizliği, Beşiktaş’ın ise direnci ön plana çıkartıldı. Le Figaro Gazetesi, “Türklerin gerçekçiliği karşısında Lyon'un beceriksizliği... Zirveler ve başarısızlıklar” derken, Football 365, “Beşiktaş, Lyon'u şaşırttı. Lyon, Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş'a yenildi. Beşiktaş, fırtınanın geçmesine izin verdikten sonra uyuşukluktan çıktı ve Gedson Fernandes son anda hızlı bir kontra atak yaparak stadyumun coşkusunu kırmayı başardı” ifadelerini kullandı.

Foot 01 sitesi, “Beşiktaş ve VAR, Lyon'u kandırdı. Gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Lyon, sonunda Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı” derken, Ouest France ise haberi “Oyun hakimiyetine rağmen Beşiktaş'a karşı mücadele veren OL için seri sonu. Lyon'un baskın olmasına rağmen etkisizliği, Türklerin ikinci yarıda öne geçmesini sağladı” şeklinde gördü. Le Parisien: “29 şut, sıfır gol, Lyon'un kabus gibi gecesi, verimsizliğin cezası...” derken, L'Equipe; “Lyon, Beşiktaş'ı bu kadar domine ettikten sonra nasıl kaybedebilir? Kale önünde fazla beceriksiz olan Lyon oyuncuları, Beşiktaş karşısında mağlup oldu” haberini girdi.